Более 28 тысяч больных: Какова ситуация с коронавирусом в Италии

Иллюстративное изображение Фото из открытых источников

За последние сутки количество погибших от коронавируса выросло на 475 человек

По состоянию на вечер 18 марта общее количество зараженных коронавирусом в Италии выросло до 28710 человек, а минимум 2978 инфицированных погибли. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Италии.

Как сообщается, за последние сутки количество погибших от коронавируса выросло на 475 человек. Вместе с тем по состоянию на вечер 18 марта недуг смогли преодолеть 4025 пациентов.

К слову, по последним данным, общее количество случаев заражения коронавирусом составляет 35713 лиц.

Напомним, накануне в Италии зафиксировали 26 062 случаи заражения коронавирусом, из них 2503 - летальные.

Кроме этого, в ближайшую неделю итальянские ученые пообещали начать тестировать вакцину от коронавируса на животных.