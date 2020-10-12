Более 180 стран присоединились к программе на получение вакцины от коронавируса, - ВОЗ

Программа предусматривает, что до 2021 года в мире будет произведена эффективная вакцина от COVID-19

Более 180 стран мира, в которых проживает около 99% населения планеты, присоединились к программе COVAX, с помощью которой они должны получить вакцину от COVID-19, когда она появится. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан, передает "РБК-Украина".

"Механизм COVAX набирает силу. К нему присоединились более 180 стран, в том числе Китай. В этих странах в целом проживает 99% населения планеты", - сказала Сваминатан.

В частности, программа предусматривает, что к 2021 году в мире будет произведена эффективная вакцина от COVID-19 и равномерно распределено 2 млрд ее доз.

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Напомним, ученые из Великобритании, США и Гонконга начали разработку ингаляционных вакцин от COVІD-19. Действие вакцины ориентировано на повышение иммунитета человека от всех вирусных болезней.