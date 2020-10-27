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Более 100 погибших: Возле Сенегала взорвалось судно с мигрантами

У берегов Сенегала затонуло судно с мигрантами

 Фото из открытых источников

Трагедия произошла из-за возгорания двигателя

У берегов Сенегала затонуло рыболовное судно с мигрантами, по предварительным данным, минимум 100 человек погибли. Об этом сообщает Independent.

Как отмечается, деревянное судно с почти 200 людьми на борту направлялось к Канарским островам, что в Испании, когда на нем загорелся двигатель. Пламя охватило бочки с топливом, что повлекло мощный взрыв.  Десятки мигрантов, в том числе и дети, несколько часов провели в воде, ожидая помощи.

По состоянию на сейчас, два корабля ВМС Сенегала спасли 51 человека. К спасению присоединились местные рыбаки.

"В один момент загорелся двигатель. Екипажу удавалось контролтровать пламя. Но оно достигло канистр с бензином. Раздался мощный взрыв. Я подскочил, чтобы нырнуть в море", - рассказал спасенный Дэйм Мебенг.

Президент Сенегала сообщил в Twitter, что очень эмоционально пережил известие о взрыве корабля и гибели соотечественников.

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Ранее сообщалось о результатах исследования "Список экологических угроз-2020". В нем отмечалось, что более миллиарда людей, которые живут в странах где неспособны противостоять новым экологическим угрозам, станут источником массовых миграций в ближайшие 30 лет.

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