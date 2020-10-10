Бои продолжались всю ночь: Минобороны Азербайджана заявило об интенсивных обстрелах. Видео

Боевые действия в Нагорном Карабахе Фото из открытых источников

Армия Азербайджана уничтожила и вывела из строя большое количество живой силы армянской армии

Министерство обороны Азербайджана заявило об интенсивных обстрелах в районе Нагорного Карабаха после договоренности между Баку и Ереваном о взаимном перемирие. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Как отмечается, с полудня 9 октября до утра 10 октября на всей протяженности фронта продолжались боевые действия различной интенсивности. Армия Азербайджана нанесла Армении огневые удары.

"В результате продолженной Азербайджанской Армией наступательной операции за этот период точным огнем было уничтожено и выведено из строя большое количество живой силы противника, 13 танков, 4 РСЗО БМ-21 "Град", 6 гаубиц Д-20 и Д-30, 3 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация", 2 зенитные установки M55 "Застава", 2 радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы", - отметили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

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Напомним, 9 октября, по итогам консультаций в Москве при посредничестве МИД РФ, министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились о перемирии между странами в Нагорном Карабахе. Согласно документу, прекращение огня вступает в силу 10 октября в 12.00.