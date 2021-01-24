Боевой корабль США провел тренировочную миссию в Черном море
Тренировка состоялась совместно с воздушным командованием НАТО
Американский ракетный эсминец USS Donald Cook совместно с командованием НАТО провели первую совместную в 2021 году тренировочную миссию в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота Соединенных Штатов.
Как отмечается, участие в тренировке приняли также самолеты из Италии и Германии.
"ВМС регулярно работают в Черном море с нашими союзниками и партнерами по НАТО, включая Болгарию, Грузию, Румынию, Турцию и Украину. В интересах всего мира поддерживать стабильный и процветающий черноморский регион, сдерживая агрессивных игроков, которые стремятся к дестабилизации ради собственной выгоды", – говорится в сообщении.
К слову, главным оружием ракетного корабля USS Donald Cook являются крылатые ракеты Томагавк. Дальность полета этих ракет составляет до 2,5 тысячи километров. Кроме того, они способны нести ядерные заряды.
Напомним, ранее корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО и второй постоянной противоминной группы НАТО в Черном море провели региональные учения, организованные флотами Болгарии и Украины.