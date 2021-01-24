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Боевой корабль США провел тренировочную миссию в Черном море

Эсминец USS Donald Cook ВМС США

Тренировка состоялась совместно с воздушным командованием НАТО

Американский ракетный эсминец USS Donald Cook совместно с командованием НАТО провели первую совместную в 2021 году тренировочную миссию в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота Соединенных Штатов. 

Как отмечается, участие в тренировке приняли также самолеты из Италии и Германии.

"ВМС регулярно работают в Черном море с нашими союзниками и партнерами по НАТО, включая Болгарию, Грузию, Румынию, Турцию и Украину. В интересах всего мира поддерживать стабильный и процветающий черноморский регион, сдерживая агрессивных игроков, которые стремятся к дестабилизации ради собственной выгоды", – говорится в сообщении.

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К слову, главным оружием ракетного корабля USS Donald Cook являются крылатые ракеты Томагавк. Дальность полета этих ракет составляет до 2,5 тысячи километров. Кроме того, они способны нести ядерные заряды. 

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Напомним, ранее корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО и второй постоянной противоминной группы НАТО в Черном море провели региональные учения, организованные флотами Болгарии и Украины. 

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