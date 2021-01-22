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Билл Гейтс вакцинировался от коронавируса

Билл Гейтс Фото из открытых источников

Миллиардер поблагодарил всех ученых и медиков на передовой

Основатель Microsoft Билл Гейтс сделал прививку против коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в Twitter.

Миллиардер поблагодарил всех ученых и медиков на передовой.

"Одним из преимуществ моего возраста (65 лет) является то, что я имею привилегию - право на вакцину против COVID-19. На этой неделе я сделал первую прививку и чувствую себя прекрасно. Спасибо всем ученым, участникам исследований, регуляторным органам и медицинским работникам на передовой, которые привели нас к этому", - написал Гейтс.

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Напомним, ранее Апелляционный суд провинций Чинча и Писко в Перу обвинил основателя Microsoft Билла Гейтса, инвестиционного банкира Джорджа Сороса, а также некоторых членов семьи миллиардеров Рокфеллеров в "создании" пандемии коронавирус.

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