Билл Гейтс рассказал об угрозе вакцины от коронавируса

В феврале Билл Гейтс заявлял, что Фонд Билла и Мелинды Гейтсов потратит на на борьбу с COVID-19 до 100 миллионов долларов EPA-EFE

Основатель Microsoft утверждает, что правительства некоторых стран могут одобрить производство опасного препарата

В мире в широком доступе могут появиться опасные вакцины от COVID-19, которые не прошли необходимую проверку, а потому могут нести угрозу людям. Об этом заявил основатель Microsoft Билл Гейтс, передает Wired.

Миллиардер утверждает, что в "погоне за вакциной" правительства некоторых стран могут одобрить и начать производство опасного и неэффективного препарата.

"Бьюсь об заклад, что где-то в мире появятся вакцины без полной нормативной проверки, которые будут доступны большому количеству пациентов", - сказал Гейтс.

По его словам, подобное может произойти в Китае или в России. Он подчеркнул, что независимо от результатов последней фазы испытаний вакцины будет необходимо три-четыре месяца только на то, чтобы выявить его побочные эффекты.

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Напомним, ранее Билл Гейтс высказал мнение, что полную защиту от заражения новым коронавирусом сможет обеспечить лишь инъекция нескольких доз потенциальной вакцины. По его словам, существует необходимость глобальных усилий для распространения вакцины по всему миру.