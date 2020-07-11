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Билл Гейтс призвал обеспечить вакциной от коронавируса прежде всего нуждающихся

В феврале Билл Гейтс заявлял, что Фонд Билла и Мелинды Гейтсов потратит на на борьбу с COVID-19 до 100 миллионов долларов EPA-EFE

По его словам, общественные лидеры должны принимать "сложные решения"

Миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс призвал предоставить доступ к лекарствам и вакцине от коронавируса тем странам и людям, которые нуждаются в них сильнее всего, а не заплатившим больше остальных. Об этом он заявил на конференции Международного общества борьбы со СПИДом, пишет Reuters.

"Если мы просто позволим передавать лекарства и вакцины тому, кто больше заплатит, а не наиболее в них нуждающимся, мы столкнемся с более долгой, более несправедливой, более смертоносной пандемией", - сказал Гейтс. 

По его словам, общественные лидеры должны принимать "сложные решения" на основе "равноправия, а не просто рыночных факторов".

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Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что в мире сейчас проводят тестирование на людях 17 потенциальных вакцин от коронавируса COVID-19.

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