Билл Гейтс покинул Совет директоров Microsoft

Экс-руководитель компании хочет заниматься благотворительностью и участвовать в проектах по борьбе с изменениями климата

Основатель корпорации Microsoft и американский бизнесмен Билл Гейтс больше не является членом Совета директоров корпорации Microsoft.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, он все равно останется технологическим советником гендиректора корпорации и ее руководителей.

"Для нас было большой честью и привилегией работать и учиться у Билла на протяжении многих лет. Билл основал нашу компанию с верой в демократическую силу программного обеспечения и страстью решать наиболее насущные потребности общества", - сказал гендиректор.

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Сам Билл Гейтс теперь хочет уделять больше внимания благотворительности и заниматься проектами, которые связаны с образованием, здоровьем и изменениями климата.

Билл Гейтс вместе с Полом Алленом основал Microsoft в 1975 году. Наиболее известным продуктом компании является операционная система Windows.

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Напомним, ранее сообщалось, что Билл Гейтс выделил 10 млн долларов на борьбу со смертельным коронавирусом.