Бездействие и халатность в хранении материалов: Reuters назвал предварительные итоги расследования взрыва в Бейруте

Улицы Бейрута AFP

За 6 месяцев до взрыва было предупреждение о необходимости утилизации селитры

По результатам начального расследования, причиной взрыва в Бейруте стала бездеятельность и халатность в хранении взрывоопасных материалов на портовых складах. Об этом пишет Reuters со ссылкой на официальный источник.

Как отмечается, пожар начался на 9-м складе и перебросился на 12-й, где хранилась аммиачная селитра. Вопрос безопасности хранения селитры рассматривали несколько комитетов, но они так и не издали указ об утилизации этого легковоспламеняющегося материала.

По информации издания, за 6 месяцев до взрыва было предупреждение о необходимости утилизации селитры, однако несколько комитетов так и не выдали соответствующий указ.

Генеральный директор ливанской таможни утверждает, что таможня отправила в судебные органы 6 документов, чтобы переместить селитру, но не получила от них ответа.

Так, в течение 2016-2017 годов ливанская таможня обращалась в суд относительно перемещения или продажи нитрата аммония, чтобы обеспечить безопасность порта.

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Напомним, накануне в порту Бейрута, столицы Ливана, в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва, в результате которых повреждены десятки зданий.

По предварительной информации, взорвалось 2,7 тонны нитрата аммония (аммиачной селитры), которые хранили в порту без соблюдения мер безопасности.