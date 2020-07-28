Без симптомов и "на ногах": Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

Президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: EPA-EFE/VASILY FEDOSENKO

Александр Лукашенко рад, что он попал в "золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он бессимптомно "на ногах" перенес коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом он рассказал во время посещения военной части 3214 внутренних войск МВД, передает БЕЛТА.

"Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такой вывод врачи сделали. Бессимптомно", - отметил глава государства.

По мнению белорусского президента, 97% населения болеет бессимптомно.

"Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Напомним, в начале распространения коронавируса в Европе президент Беларуси Александр Лукашенко дал несколько советов относительно того, как можно преодолеть коронавирус COVID-19, для этого нужно лишь три вещи - трактор, водка и сауна.