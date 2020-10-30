Без прямого диалога с РФ Грузия не сможет защитить свои интересы, - Нино Бурджанадзе

Лидер оппозиционной партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе Фото из открытых источников

Для защиты своих интересов Грузии необходимо вести прямой диалог с Россией, на что нынешняя власть не решается. Об этом экс-спикер парламента республики, лидер оппозиционной партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе сказала в интервью "Известиям" 30 октября.

"Если мы получим то количество голосов, которое нам позволит влиять на внешнюю политику Грузии, то я сделаю все, чтобы начать переговорный процесс с Россией", — заявила она.

По мнению Бурджанадзе, если такой возможности не будет, процесс в лучшем случае будет буксовать.

Парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября 2020 года. Для попадания в парламент партии должны пройти 1%-й порог. Согласно предвыборным рейтингам, партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" сейчас идет на втором месте после правящей "Грузинской мечты".

Напомним, вчера, 29 октября, тысячи сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вышли с митингом под лозунгом "Попрощаемся с Бидзиной" (Иванишвили, лидером правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" и премьер-министром) на площадь Свободы в Тбилиси.

Позднее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили по видеосвязи из Киева обратился к своим сторонникам и пригрозил власти "жёстким ответом" в случае фальсификаций на предстоящих парламентских выборах.

Как известно, выборы в 150-местный однопалатный Парламент Грузии пройдут 31 октября 2020 года. В выборах примут участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 120 депутатов по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.