Бесплатные аппараты ИВЛ, которые Маск пообещал разослать в больницы, оказались пригодными лишь для больных с легкой формой COVID-19, - СМИ

Илон Маск. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Подобные аппараты стоят до 800 долларов, а не тысячи долларов, как аппараты искусственной вентиляции легких

Директор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск пообещал, что бесплатно отправит в медучреждения аппараты искусственной вентиляции легких, но оказалось, что он говорил о аппаратах, которые пригодны лишь для людей с легкой формой коронавируса.

Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, упомянутые Маском аппараты, являются BPAP-машинами - это означает, что они создают на вдохе и выдохе пациента давление различного уровня.

Это подходит для людей исключительно с легкой формой вируса.

А для тех, у кого болезнь проходит в тяжелой стадии, следует применять аппараты искусственной вентиляции легких - они доставляют кислород в легкие и используются как часть системы жизнеобеспечения.

Именно их используют в интенсивной терапии.

Издание утверждает, что цены также существенно отличаются - ВРАР-машины стоят до 800 долларов, а не тысячи долларов, как аппараты ИВЛ.

Вместе с этим в Financial Times считают, что на самом деле аппараты не были одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, а заявление Маска является "попыткой прорекламировать себя".

Известно, что 40 ВРАР-аппаратов бизнесмен направил в 40 больниц.

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Напомним, ранее бывшая руководительница Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун попросила главу компаний Tesla и SpaceX Илона Маска отправить в Украину аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), однако бизнесмену посоветовали с ней не иметь дел, а вести переговоры с главой государства Владимиром Зеленским.

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Впоследствии и посольство Украины обратилось к владельцу компании Tesla Илону Маску с просьбой предоставить аппараты искусственной вентиляции легких.