Бесконтрольное ослабление карантина может привести к катастрофе, - ВОЗ

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус Фото из открытых источников

Странам, которые планируют открыть границы и пустить на самотек распространение COVID-19, следует ожидать долговременных последствий

Бесконтрольная отмена ограничительных мер для противодействия пандемии может привести к катастрофе. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

По словам гендиректора, странам, которые планируют открыть границы и пустить на самотек распространение COVID-19, следует ожидать долговременных последствий.

"Если страны серьезно настроены на то, чтобы открыться, они должны быть серьезно настроены на борьбу с передачей COVID-19", - сказал Гебреисус.

Он отметил, что чем больше "государства контролируют распространение вируса, тем больше они могут открываться". Однако отменять все меры вместе с отсутствием какого-либо контроля - "это путь к катастрофе".

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что отмена карантина в Украине приведет к переполненности больниц пациентами с COVID-19.