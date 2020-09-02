Берлускони заболел коронавирусом COVID-19

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони Фото из открытых источников

Сейчас у него нет никаких симптомов

Бывший председатель Совета министров Италии Сильвио Берлускони заболел коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает ANSA.

Согласно сообщению, о том, что 83-летний политик заразился, стало известно во время плановой медицинской проверки. Перед этим Берлускони посещал остров Сардинию, где встречался с бизнесменом Флавио Бриаторе, у которого также обнаружили коронавирус.

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Как отмечается, сейчас у итальянского политика нет каких-либо симптомов. Он находится на самоизоляции в своем доме неподалеку от Милана.

Напомним, ранее стало известно, что народный депутат Украины от фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заразилась COVID-19. Также в СМИ появилась информация, что вместе с Юлией Тимошенко коронавирусом заразились ее дочь Евгения и зять. Однако, в "Батькивщине" об этом не сообщали.

Впоследствии стало известно, что Тимошенко находилась в критическом состоянии, а также ее подключали к аппарату ИВЛ.

В среду, 2 сентября, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила, что ей удалось пережить кризисное состояние болезни. Политик постепенно начинает возвращаться к нормальной жизни.