Bentley представил самый быстрый кроссовер в мире

Его максимальная скорость будет достигать 306 км / ч

Автопроизводитель Bentley представил люксовый кроссовер 2021 Bentley Bentayga Speed со скоростью до 306 км в час. Об этом сообщает портал Car Buzz.

"Новый Bentayga Speed остается самым быстрым кроссовером в мире, но более того - это также самая роскошная версия новой Bentayga", - заявил исполнительный директор компании Адриан Халлмарк.

Сам автомобиль имеет шестилитровый двигатель с двойным турбонаддувом W12. Его мощность составляет 626 лошадиных сил.

Кроссовер может разогнаться с места до "сотни" всего за 3,9 секунды, а максимальная скорость 2021 Bentley Bentayga Speed равна 306 км в час.

Внутри люксового автомобиля установлен информационно-развлекательный сенсорный дисплей с дополнительными возможностями.

Отмечается, что компания будет предлагать клиентам на выбор 88 вариантов цветов экстерьера.

Сообщается, что компания не назвала стоимость своего нового суперкара, впрочем стоимость его предшественника 2020 Bentayga Speed составляла 240 400 долларов США.

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