Bentley к 2030 году полностью перейдет на электромобили

Bentley Bentayga Speed 2021 Фото из открытых источников

Стратегия такого перехода называется Beyond 100

Производитель люксовых авто Bentley решил к 2030 году стать полностью электромобильной маркой, прекратив выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтопрома".

Отмечается, что стратегия такого перехода называется Beyond 100.

Предполагается, что Bentley представит первый электромобиль в 2025 году, а к 2026, кроме электромобиля, будет выпускать только гибриды.

"Судя по всему, 2030 год выбран не случайно. Именно тогда в Великобритании планируется ввести запрет на продажу новых машин с двигателями внутреннего сгорания. Кроме перехода на электромобили, в Bentley намерены перестроить производство и использовать больше переработанных материалов.

Кроме того, компания установит на крышах своих домов солнечные панели и в целом будет стремиться к использованию преимущественно возобновляемой энергии", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что новый электромобиль из США, разработкой которого занимается достаточно молодая компания Lucid Motors, сможет проехать от одного заряда рекордные для серийного автомобиля 800 километров.