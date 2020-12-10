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Бэнкси снова в деле: Улицу Бристоля украсило граффити в стиле известного художника

Граффити, которому приписывают авторство Бэнкси Фото Тристан Кей

Утром местные жители обнаружили рисунок на стене одного из дома города

В Бристоле в районе Тоттердаун вероятно скандально известный художник Бэнкси оставил рисунок на фасаде здания города. Об этом сообщает BBC.

На мурале изображена пожилая женщина в платочке. Она чихает так сильно, что ее протезы выпадают, а сумочка и палочка далеко улетают. Предполагается, что таким образом автор хотел сосредоточиться на абсурдности ситуации с заболеванием на COVID-19.

Бэнкси – это самый известный самопровозглашенный английский художник, лица которого никогда не видели, впрочем его работы и дальше активно ходят по улицам Великобритании.

Новости по теме: Бэнкси лишили авторского права на одну из самых известных работ

Напомним, что ранее картину Бэнкси продали на аукционе почти за 10 млн долларов. Уличный художник назвал свой шедевр "Покажите мне Монэ".

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