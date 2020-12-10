Бэнкси снова в деле: Улицу Бристоля украсило граффити в стиле известного художника
Утром местные жители обнаружили рисунок на стене одного из дома города
В Бристоле в районе Тоттердаун вероятно скандально известный художник Бэнкси оставил рисунок на фасаде здания города. Об этом сообщает BBC.
На мурале изображена пожилая женщина в платочке. Она чихает так сильно, что ее протезы выпадают, а сумочка и палочка далеко улетают. Предполагается, что таким образом автор хотел сосредоточиться на абсурдности ситуации с заболеванием на COVID-19.
Бэнкси – это самый известный самопровозглашенный английский художник, лица которого никогда не видели, впрочем его работы и дальше активно ходят по улицам Великобритании.
Напомним, что ранее картину Бэнкси продали на аукционе почти за 10 млн долларов. Уличный художник назвал свой шедевр "Покажите мне Монэ".