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Бэнкси лишили авторского права на одну из самых известных работ

Картина " Метатель цветов" Фото из открытых источников

Суд отказал художнику в подтверждении авторского права из-за его анонимности

Британский уличный художник граффити Бэнкси утратил авторское право на одну из самых известных работ "Метатель цветов" из-за его отказа раскрыть свою личность. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечается, несколько лет назад представители Бэнкси подали в суд иск против компании по производству открыток Full Colour Black, которая использовала его граффити для собственных целей. Дело об авторском праве на картину рассматривали в течение двух лет. Однако, в итоге суд отказал Бэнкси в подтверждении авторского права на работу "Метатель цветов".

В частности, судебные эксперты обосновали это тем, что художник сохраняет анонимность и рисует свои работы на чужой собственности, а не на полотнах.

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Кроме этого, юрист по регистрации товарных знаков Аарон Миллс отметил, что судебное решение может означать, что и другие работы Бэнкси могут находиться под угрозой. 

К слову, работа "Метатель цветов" впервые появилась в 2003 году в Палестине. На картине герой держит в руках букет цветов. Однако, при этом издалека кажется, что мужчина готовится запустить гранату или бутылку с зажигательной смесью. 

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Напомним, недавно Всемирно известный художник Бэнкси создал работу, в которой рассказал о героях нашего времени - медицинских работниках. Картина появилась в больнице английского города Саутгемптон.

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