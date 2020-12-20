Белый дом отказался публиковать заявление о причастности России к хакерским атакам на госучреждения США, – СМИ

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Заявление с обвинением РФ должно было появиться в пятницу

Официальные лица в Белом доме в пятницу, 18 декабря, обнародовать заявление, в котором Россия называлась "главным действующим лицом" новой кибератаки на американское правительство, однако в конце концов не сделали этого. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на анонимные источники.

Отмечается, что чиновники Белого дома были готовы выступить с заявлением в пятницу днем, однако в последний момент им сказали отступить.

При этом неизвестно, получил ли такое указание госсекретарь США Майк Помпео до своего интервью, в котором обвинил россиян в участии в кибератаке. Однако сейчас американские чиновники пытаются выровнять разные позиции.

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Напомним, 16 декабря в СМИ появилась информация о сломе системы Министерства финансов и торговли США т еще ряда правительственных учреждений страны российскими хакерами. Сообщалось, что среди жертв были государственные, консалтинговые, технологические, телекоммуникационные и нефтегазовые компании в Северной Америке, Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

Позже американские Федеральное бюро расследований, Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры и Управления директора Национальной разведки подтвердили информацию о масштабной кибератаке на правительственные структуры страны. Тогда ведомства создали координационную группу по кибербезопасности.

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Вчера, 19 декабря, стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в причастности к кибератаке. При этом российское дипведомство в США отрицало обвинения.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что недавно кибератака на американские государственные ведомства не так страшна, как о ней сообщали СМИ. Также он не исключает, что атаку могла провести не Россия.