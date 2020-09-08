Белорусского оппозиционера Колесникову пытались принудительно выдворить из страны, – Геращенко

По словам замминистра МВД, власти Беларуси хотят дискредитировать оппозицию

Мария Колесникова AP Photo

Белорусский оппозиционер Мария Колесникова осталась на территории Беларуси, а членов Координационного совета Ивана Кравцова и Антона Родненкова выдворили оттуда насильно. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Фейсбук.

По словам Геращенко, таким образом белорусские власти хотят дискредитировать оппозицию. "Это не был добровольный выезд! Это было насильственное выдворение из родной страны с целью компрометации белорусской оппозиции. Чтобы представить все так, что лидеры оппозиции бросают на произвол судьбы сотни тысяч протестующих против режима Лукашенко и бегут в уютную Украину", – написал чиновник.

В то же время, Колесникову заставить покинуть страну не удалось. "Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, из-за того, что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу. Она осталась на территории Республики Беларусь. Всю ответственность за ее жизнь и здоровье несет персонально Александр Лукашенко", – резюмировал замминистра.

Ранее сообщалось, что белорусских оппозиционеров Марию Колесникову, Ивана Кравцова и Антона Родненкова заметили при пересечении границы с Украиной. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что политики покинули Беларусь сегодня утром, 8 сентября.

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Впоследствии стало известно, что Мария Колесникова не пересекла границу с Украиной. Ее задержали в Беларуси, по официальной информации после того, как она оказалась вне машины, в которой ехали ее соратники.