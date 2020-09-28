Белорусская оппозиционерка и писательница Алексиевич вылетела в Германию на неопределенный срок

Светлана Алексиевич. Фото: ZIK/EPA/ROMAN PILIPEY

Женщина выехала за границу на запланированные встречи

Белорусская оппозиционерка, нобелевская лауреатка и член президиума Координационного Совета Беларуси Светлана Алексиевич вылетела в Германию на неопределенный срок. Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на помощницу писательницы Татьяну Тюрину.

Как отмечается, Алексиевич покинула Беларусь в понедельник утром 28 сентября.

"Она улетела по своим личным делам. У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду", — пояснила помощница Алексиевич.

По словам Тюриной, писательница долгое время не выезжала за пределы Беларуси из-за проблем со здоровьем. Также пока неизвестно, когда Светлана Алексиевич вернется домой.

"Когда вернется? Все зависит от того, как здесь будут развиваться события и от ее самочувствия", — отметила помощница оппозиционерки.

Новости по теме: В Беларуси силовики задерживают участниц женского марша

Отметим, в Беларуси с 9 августа продолжаются протесты из-за победы Александра Лукашенко на президентских выборах. Активисты считают результаты голосования сфальсифицированными и требуют провести перевыборы.

Впоследствии, 18 августа в штабе главной конкурентки Лукашенко - Светланы Тихановской - сформировали состав Координационного совета, который должен заниматься процессом передачи власти. Однако, 25 августа Конституционный суд Беларуси назвал Координационный совет оппозиции "неконституционной", а через некоторое время были задержаны или выдворены из страны все члены ее президиума.

На свободе и в Беларуси оставалась Светлана Алексиевич. Также 18 сентября на свободу также вышел член стачкома МТЗ Сергей Дилевский.

Напомним, ранее исчезла соратница Светланы Тихановской, член координационного совета оппозиции Мария Колесникова. Ее родня подала в милицию заявление об исчезновении женщины.

Впоследствии оппозиционерку нашли. По словам заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, членов Координационного совета пытались насильно выдворить из Беларуси, однако Колесникова смогла остаться в стране.

В результате женщину задержали и объявили подозрение по статье 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь ("Попытка захвата власти").