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Белорусов с марта будут штрафовать за бело-красно-белые флаги, – СМИ

Бело-красно-белый флаг Беларуси Фото из открытых источников

За флаг на балконе будут наказывать штрафом в размере 580 белорусских рублей

Александр Лукашенко согласовал обновление Кодекса об админнарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об админнарушениях, в которых среди прочего предусматривается введение штрафа за бело-красно-белые флаги. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул первого".

Отмечается, что с 1 марта использование бело-красно-белого флага на балконе будет караться штрафом в 580 белорусских рублей (около 6300 грн), а с юридических лиц будут взимать 1740 белорусских рублей (почти 19 000 грн).

Как известно, бело-красно-белый флаг является историческим флагом Беларуси, который был флагом Белорусской Народной Республики в 1918 году, а также после получения страной независимости в 1991-1995 годах. Однако после прихода к власти Лукашенко бело-красно-белый стяг заменили на тот, который использовался в Белорусской ССР.

Сейчас же бело-красно-белый флаг используют участники акций протеста, которые начались в августе 2020 года.

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Ранее сообщалось, что в Беларуси будут судить мужчину за то, что тот слепил у себя во дворе снеговика с усами и надписью "Жыве Беларусь". Жителю одной из белорусских деревень грозит штраф или административное наказание.

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