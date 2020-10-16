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Бельгия решила ужесточить карантин из-за роста больных на коронавирус

Фото из открытых источников

С 19 октября Бельгия вводит комендантский час

Правительство Бельгии усиливает карантин в стране из-за стремительного роста больных COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, передает The Brussels Times.

"Количество инфицированных растет с каждым днем, и очень быстро. Наши врачи и больницы находятся под сильным давлением. Мы ведем неравную борьбу с этим вирусом", - сказал Де Кроо.

Так, с 19 октября Бельгия вводит комендантский час. Бельгийцы не смогут выходить на улицу с 00:00 до 5 утра.

В то же время гражданам будет разрешено иметь только один контакт за пределами собственного жилья. Правительство рекомендовало, по возможности, перейти на удаленную работу.

Вместе с тем, в стране на месяц будут закрыты бары и рестораны. После 20:00 будет запрещено продавать алкоголь.

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Напомним, недавно министр здоровья Польши Адам Недзельский заявил, что с субботы, 17 октября в красные зоны карантина с наиболее строгими ограничениями войдет почти половина страны-152 уезда.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон ввел комендантский час в девяти городах. Согласно распоряжению, на улице нельзя находиться с 21:00 до 6:00.

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