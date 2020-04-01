Беларусь запретила экспорт гречки, лука и чеснока на три месяца

Флаг Республики Беларусь Фото - из открытых источников

Запрет распространяется также на товары, которые помещены под таможенные процедуры

Правительство Беларуси запретило экспорт гречки, лука и чеснока на 3 месяца. Соответствующее постановление размещено на сайте Совета министров Республики Беларусь.

"Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 2020 г. № 185 установлен временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь гречихи, гречневой крупы, лука-севка, лука репчатого и чеснока вне зависимости от страны их происхождения, в том числе при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, этот запрет распространяется также на товары, которые помещены под таможенные процедуры до вступления в силу указанного постановления.

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Напомним, ранее стало известно, что Украина присоединилась к санкциям Европейского Союза против Беларуси, которые были введены в 2004 году, за притеснения оппозиционных политиков.