Беларусь выслала из страны британских дипломатов из-за "сбора данных о протестах", на что получила зеркальный ответ

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Британских дипломатов также обвинили в том, что они встречались с представителями правозащитных организаций

Великобритания выслала из страны двух белорусских дипломатов в ответ на такие же действия со стороны Минска. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.

"Соединенное Королевство не будет напугано попытками режима Лукашенко помешать нам говорить о фальсификациях на выборах и ужасном насилии против белорусского народа. В Беларуси за день на акциях протеста задержали более 1 000 человек. Сегодня мы выслали двух белорусских дипломатов в ответ на необоснованную высылку британских дипломатов", - написал британский политик.

Как сообщает TUT.by накануне в государственных СМИ Беларуси появилась информация о том, что двух британских дипломатов признали персонами нон грата. Ими оказались военный атташе Великобритании Тимоти Уайт-Бойкот и заместитель посла Великобритании Лиса Тамвуд.

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По информации белорусских правоохранительных органов, эти люди собирали данные о внутриполитической ситуации и о ходе протестов. Дипломатов также обвинили в том, что они с мая этого года неоднократно встречались с представителями правозащитных организаций, а также неправительственных структур.

В сюжете, показанном на гостелеканале, было сказано, что военный атташе неоднократно посещал регионы с той же целью, а в июле представителю оборонного ведомства "уже выносили предупреждения, но все они были проигнорированы".

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Напомним, в конце прошлой недели Европейский Союз ввел санкции против Александра Лукашенко и расширил перечень должностных лиц, против которых ввели ограничения.