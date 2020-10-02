live
Новости » Мир Читати новину українською

Беларусь ввела "зеркальные" санкции против Великобритании и Канады

Фото - из открытых источников

Беларусь считает санкции этих стран "абсолютно ложными и контрпродуктивными посылами"

Республика Беларусь ввела симметричные санкционные ограничения в отношении ряда должностных лиц Великобритании и Канады. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Анатолий Глаз, сообщает "Белта".  

"Разумеется, как мы и анонсировали ранее, мы вводим симметричные ограничения в отношении ряда должностных лиц Великобритании и Канады", - говорил представитель МИД. 

По словам Глаза, белорусская сторона считает британские и канадские санкции "абсолютно ошибочными и контрпродуктивными посылами".

Новости по теме: Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси, однако вводить собственные не будет, - Кулеба

Также пресс-секретарь упомянул и предыдущие ограничения, введенные этими странами, которые, по словам чиновника, не были результативными.

"В частности, в 2006 году Великобритания и Канада вводили аналогичные меры, которые не привели ни к какому результату и были в итоге отменены. Однако время было потеряно для обеих сторон, и его уже не вернешь", - отметил Глаз.

Новости по теме: В Беларуси лишили аккредитации всех журналистов иностранных СМИ

Напомним, 29 сентября Великобритания вместе с Канадой ввели санкции против Александра Лукашенко, его сына и других должностных лиц, чтобы таким образом поддержать демократические ценности и оказать давление на тех, кто отвечает за репрессии в Беларуси.

В пятницу, 2 октября, представители Европейского союза согласовали введение санкций против официальных лиц Беларуси.

Впоследствии Европейский Союз официально опубликовал список чиновников Беларуси, попавших под санкции, однако Александра Лукашенко в нем нет.

В ответ на введение санкций со стороны ЕС власти Беларуси подготовили санкционный список против Европейского Союза

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Нападавших на "Патриотов – За жизнь" было полсотни – 35 из них еще гуляют на воле, – Лесик Апелляционный суд арестовал пятого радикала, напавшего на автобус активистов "Патриоты - За жизнь" Апелляционный суд арестовал радикала, напавшего на автобус активистов "Патриоты - За жизнь" Радикалы выполняют политические заказы, – куратор организации "Патриоты – За жизнь"
Loading...

программы канала ZIK

Третий день пожаров в Луганской области. Антирекорды COVID-19. Трагедия Ан-26 | Детали дня | 02.10.20
Петр Симоненко | Ток-шоу
Анатолий Шарий | Ток-шоу
Вадим Рабинович | Ток-шоу
Местные выборы. Трагедия Ан-26. Языковой вопрос |
Ирина Верещук | Борьба за кресло мэра. Трагедия Ан-26 |