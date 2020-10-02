Беларусь ввела "зеркальные" санкции против Великобритании и Канады

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Беларусь считает санкции этих стран "абсолютно ложными и контрпродуктивными посылами"

Республика Беларусь ввела симметричные санкционные ограничения в отношении ряда должностных лиц Великобритании и Канады. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Анатолий Глаз, сообщает "Белта".

"Разумеется, как мы и анонсировали ранее, мы вводим симметричные ограничения в отношении ряда должностных лиц Великобритании и Канады", - говорил представитель МИД.

По словам Глаза, белорусская сторона считает британские и канадские санкции "абсолютно ошибочными и контрпродуктивными посылами".

Также пресс-секретарь упомянул и предыдущие ограничения, введенные этими странами, которые, по словам чиновника, не были результативными.

"В частности, в 2006 году Великобритания и Канада вводили аналогичные меры, которые не привели ни к какому результату и были в итоге отменены. Однако время было потеряно для обеих сторон, и его уже не вернешь", - отметил Глаз.

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Напомним, 29 сентября Великобритания вместе с Канадой ввели санкции против Александра Лукашенко, его сына и других должностных лиц, чтобы таким образом поддержать демократические ценности и оказать давление на тех, кто отвечает за репрессии в Беларуси.

В пятницу, 2 октября, представители Европейского союза согласовали введение санкций против официальных лиц Беларуси.

Впоследствии Европейский Союз официально опубликовал список чиновников Беларуси, попавших под санкции, однако Александра Лукашенко в нем нет.

В ответ на введение санкций со стороны ЕС власти Беларуси подготовили санкционный список против Европейского Союза.