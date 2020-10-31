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Беларусь с 1 ноября закроет границы для иностранцев и апатридов. Кто и как может попасть в страну

Беларусь с 1 ноября запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства Фото из открытых источников

Однако, запрет не касается прибытия в Беларусь воздушным транспортом через аэропорт "Минск"

Беларусь с 1 ноября запретит въезд на свою территорию иностранцам и апатридам (лицам без гражданства). Об этом сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси.

Как отмечается, такое решение было принято с целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19 на территории Беларуси. Однако, по данным ДПК, запрет не касается прибытия в страну воздушным транспортом через Национальный аэропорт "Минск".

Кроме этого, запрет не будет касаться таких категорий:

  • иностранцы с дипломатическим или служебным паспортом;
  • председатели или члены официальных делегаций;
  • иностранцы, оказывающие международную помощь Беларуси;
  • водители транспортных средств, которые выполняют международные перевозки или перевозят международные почтовые отправления, а также члены экипажей судов, поездных и локомотивных бригад;
  • иностранцы, являющиеся супругами, родителями или детьми граждан Беларуси;
  • иностранцы, которые имеют разрешение на работу и документы, которые это подтверждают;
  • россияне, следующие транзитом через Беларусь в Россию;
  • иностранцы, направляющиеся, чтобы проведать тяжелобольного, или на похороны родственника;
  • иностранцы, которые перевозят стволовые клетки или органы для трансплантации;
  • иностранцы, направляющиеся транзитом в Чернобыльскую зону отчуждения.

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Однако, граждане Беларуси, иностранцы, являющиеся супругами, родителями или детьми белорусов, а также Иностранцы с правом постоянного проживания в стране после пересечения границы обязаны пройти обязательную самоизоляцию в течение 10 дней.

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Напомним, 29 октября Республика Беларусь заявила о закрытии границ для Украины, Польши, Латвии и Литвы из-за распространения коронавируса COVID-19. Вместе с тем границы с Российской Федерацией будут оставаться открытыми. 

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