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Беларусь рассматривает возможность введения мер против зарубежных СМИ, если ЕС одобрит санкции против страны

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей

Министр подчеркнул, что Беларусь не будет инициировать ухудшение отношений с Евросоюзом

В случае введения санкций Европейского Союза против Беларуси, власти могут принять меры против зарубежных СМИ, которые аккредитованы в стране. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает телекомпания СТВ.

"Конечно, в случае если будут приняты какие-то санкционные меры в отношении Беларуси, то, думаю, и белорусским государством будут приняты соответствующие шаги, связанные с внутриполитическим функционированием государств. Это может касаться и политической системы, и функционирования иностранных СМИ, аккредитованных в Беларуси, и ряда других шагов", - добавил Макей.

Однако, министр подчеркнул, что Беларусь не будет инициировать ухудшение отношений с Евросоюзом или отдельными его участниками.

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Напомним, ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас сообщил, что Европейский Союз может расширить санкции против Белоруссии, включив в них президента Александра Лукашенко, если он не прекратит репрессии против митингующих и оппозиции.



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