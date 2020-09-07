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Беларусь привела резерв танков и артиллерийских баз в высшую боевую готовность

Минобороны начало призыв военнообязанных из запаса

Танк Фото из открытых источников

Министерство обороны Беларуси привело в высшую степень боевой готовности две артиллерийские базы вооружения и базу резерва танков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

Отмечается, что соответствующие меры проверки включают в себя призыв военнообязанных из запаса и боевое слаживание подразделений.

Кроме того, указанные воинские части примут участие в командно-штабном учении с органами военного управления, другими воинскими частями и организациями технического обеспечения.

Напомним, вчера, 6 сентября, в Минске состоялся очередной антиправительственный митинг. В 29-й день массовых протестов власти Беларуси стянули в столицу спецтехнику и большое количество силовиков. 

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Впоследствии в столице Беларуси силовики применили слезоточивый газ против участников мирной акции протеста у резиденции президента страны Александра Лукашенко. Перечный газ пустили в людей после того, как один из активистов написал "Лука ПНХ" на щитах заграждения силовиков.

 
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