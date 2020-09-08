Беларусь представила России и ОБСЕ план выхода из кризиса, - СМИ

Протест в Минске TUT.by

План предусматривает конституционную реформу после которой планируются перевыборы

Власти Беларуси представили ОБСЕ и Москве свой вариант урегулирования политического кризиса, который продолжается в стране после проведения президентских выборов 9 августа. Об этом сообщает российское издание РБК.

28 августа в Вене состоялось специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, посвященное ситуации в Беларуси. На нем представитель Минска Андрей Лозовик представил план, который предусматривает, что конституционная реформа в стране будет проведена до 2022 года.

По словам представителя Беларуси, это единственный способ провести новые выборы до окончания пятилетнего срока Лукашенко. Он также подтвердил, что власти страны не собираются вступать в переговоры с оппозицией.

Конституционная реформа, по словам Лозовика, призвана "обеспечить либерализацию политической системы", часть полномочий президента будет передана парламенту.

Кроме того, будет изменена и партийная система - роль партий повысится, будут внесены изменения в избирательное законодательство. Все изменения должны быть вынесены на референдум.

После проведения конституционной реформы предлагается провести общие перевыборы.

Проект изменений в Конституцию уже готов, его разработали судьи Конституционного суда под руководством заместителя председателя КС Натальи Карпович, однако Лукашенко его еще не одобрил, сказал РБК собеседник в одном из российских министерств, который работает на белорусском направлении.

По словам источников, тема досрочных выборов президента и парламента до 2022 года звучала и на переговорах глав МИД России и Беларуси в Москве 3 сентября. Последний сказал российскому коллеге, что таким образом власть собирается выйти из политического кризиса в стране.

Новости по теме: Союз РФ и Беларуси: В Москве заявили о прогрессе в переговорах

Напомним, 3 сентября российский премьер Мишустин, прибыв в Минск, сообщил о прогрессе по вопросу о будущем Союзного государства РФ и Беларуси, которое будет основано на независимой позиции двух стран.

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву, по данным российских СМИ, следует ожидать 14 сентября.

В эти же даты Россия планирует ввести войска в Беларусь для участия в маневрах.

Как сообщалось, прибытие участников учений в Беларусь запланировано с 10 по 15 сентября. "На полигоне" Брестский " 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады пройдет ежегодный многонациональный белорусско-российско-сербское тактическое учение "Славянское братство-2020" под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси.

Также в интервью российским СМИ президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности продолжать интеграционные процессы в рамках Союзного государства.