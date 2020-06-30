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Беларусь отложила запуск атомной электростанции на 2021 год

Владимир Семашко ТАСС

Загрузка топлива начнется в августе этого года

Посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что запуск Белорусской атомной электростанции перенесли на следующий 2021 год, передает "БЕЛТА".

"Мы считаем, что в августе приступим к загрузке на первый реактор топлива. И дальше пойдет физический, а затем и энергетический пуск. Стоит задача в 2021 году (в первом квартале, по крайней мере) полностью запустить в промышленную эксплуатацию первый энергоблок", -  отметил Семашко.

Как известно, ранее ожидалось, что первый энергоблок будет запущен в январе 2020 года. Потом его перенесли на июль, а в мае на атомную станцию доставили ядерное топливо. Еще в начале июня президент страны Александр Лукашенко рассказывал, что Белорусскую АЭС запустят "в течение нескольких дней".

"И не надо страдать, что ее (электроэнергию, - ред.) некуда будет девать. Народу отдадим! Будут блины печь на электроплите, будут на электрических автомобилях ездить", отмечал Лукашенко.

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Ранее сообщалось, что Министерство энергетики и охраны окружающей природной среды Украины пересмотрело прогноз баланса электроэнергии на 2020 год, полностью отказавшись от поставок из Беларуси, а также России.

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