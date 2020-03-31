Беларусь находится на пике заболеваемости, - Лукашенко

По его словам, самой сложной в стране является ситуация с экономикой, которая страдает от коронавируса

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что самой трудной проблемой сегодня в стране является ситуация с экономикой, которая страдает из-за вспышки коронавируса в мире, а также отметил, что как раз на весну приходится пик заболеваний вирусными инфекциями. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, чтобы выйти из кризиса, стране нужно работать. Он также процитировал своего американского коллегу Дональда Трампа, который считает, что от безработицы и голода может умереть больше людей, чем от коронавируса.

"Самая тяжелая проблема - это экономика, хотя мы и пытаемся здесь как-то карабкаться, чтобы предприятия работали, люди получали зарплату. Тут у меня формула Трампа. Мне очень понравилось, когда он откровенно сказал: если мы немедленно не начнем работать (обратился к американцам, где печатают этот доллар, первая экономика в мире), то людей умрет больше от безработицы и голода, чем от коронавируса. Очень правильно сказал. Так это американцы сказали, а нам что говорить? Нам надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно", - сказал Лукашенко.

Вместе с тем он отметил, что не надо забывать о разных вирусных болезнях, поскольку сейчас заболеваемость находится на пике: "Как всегда, каждую весну наступает пик заболеваемости и затем идет падение. Я уже молю Бога, чтобы к Пасхе этот пик пошел вниз".

Напомним, в Витебске от коронавируса умер заслуженный артист Беларуси, актер театра имени Якуба Коласа Виктор Дашкевич.