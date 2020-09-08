Беларусь на фоне общественного волнения оказалась на шаг ближе к углублению интеграции с Россией, - СМИ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко Фото из открытых источников

Сегодня в интервью российским СМИ Лукашенко заявил о готовности продолжать интеграционные процессы в рамках Союзного государства

Визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина на встречу с Лукашенко в Минск, очевидно, означал предварительное согласование интеграционных договорённостей с РФ и сдачу тех или иных промышленных активов Москве. Всё остальное уже письменно, скорее всего, будет оформлено непосредственно в ходе переговоров Путина и Лукашенко в Кремле. Об этом пишет “Международный курьер”.

Однако, как отмечается, несмотря на закулисные переговоры и официальную поддержку Лукашенко, Москва не будет сворачивать свою активную деятельность на территории Беларуси. Если говорить другими словами: она пока не готова содействовать ликвидации оппозиционного движения Беларуси, ширмой которого, по информации издания, является Координационный совет по трансферу власти.

Сама же по себе формулировка "Координационный совет" не нова. "Она появилась в 2012 году во время протестов на Болотной площади в Москве, когда недовольная часть населения вышла на улицы российской столицы. Тогда при помощи кремлёвских специалистов и сотрудников ФСБ РФ была начата специальная операция по созданию идентичного белорусскому совету, также оппозиционному", - говорится в статье.

При этом добавляется, что именно тогда оппозиционеры начали разрушать движение изнутри - перетягивая влияние на себя.

Автор статьи предполагает, что аналогичная ситуация сейчас складывается в Беларуси. "Ситуация, которая сейчас складывается в белорусском оппозиционном лагере очень схожа с событиями России в 2012 году - каждая из политсил пытается воспользоваться тактическим преимуществом и, действуя в интересах РФ, оттягивая на себя фокус внимания протестующих масс", - пишет издание.

Очевидно, что политсилы внутри КС начали между собой конкурировать и публично выяснять отношения. К примеру, выпущенный Виктором Бабарико видеоролик о старте формирования новой оппозиционной партии "Вместе".

Автор статьи считает, что партия Бабарико создается по двум причинам. Первая – Москве необходим легальный участник политического переговорного процесса в Беларуси. Вторая – это переговоры с властью, создание конституционного совета по примеру российского, где как раз и будут обсуждаться вырабатываться поправки к Конституции Беларуси.

При этом отмечается, что важно и то, что в оппозиционном лагере нет единого видения дальнейших процессов передачи власти. У Тихановской видят транзитный период без Лукашенко, но при временном правительстве из числа действующих министров. У Бабарико хотят переговоров с Лукашенко, но не говорят о транзитном периоде.

Несмотря на большое количество возможных лидеров протестного движения, Москва рассматривает двоих - Бабарико и Цепкало.

В команде Бабарико - Мария Колесникова (ключевое медийное лицо). "О ней мало что можно сказать, помимо официальной малой биографии, связанной с музицированием в Германии. Однако заметно, что за пару месяцев она стала политиком, который, в отличие от Тихановской, способен возглавить протест", - пишет издание.

Также людьми Бабарико называют Максима Знака (профессиональный юрист), Павла Латушко (бывший посол Беларуси в Польше, Португалии, Франции, экс-министр культуры), Светлану Алексеевич (писательница, нобелевский лауреат).

При этом добавляется, что все представители команды Бабарико, находящиеся в Координационном совете Беларуси не признают Крым частью Украины, не желают отвечать на вопросы, связанные с российской агрессией на Донбассе и уходят от ответов, связанных с углублённой интеграцией Беларуси и России, аргументируя всё тем, что между двумя странами существует Союзный договор, регламентирующий вопросы политического и экономического взаимодействия государств.

Однако, как утверждает автор, сейчас наиболее активное внимание необходимо фокусировать на Валерии Цепкало. Его стратегия напоминает ту, которую ранее выбрал экс-президент Украины Пётр Порошенко. Ныне Цепкало так же, как и бывший глава украинского государства, посещает иностранные государства, общается с зарубежными политиками и заручается их поддержкой.

Издание подчеркивает, что он единственный, кто пообещал Лукашенко и его семье гарантии безопасности именно на территории Беларуси. И именно Цепкало обещал России создание Союзного государства.

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Напомним, 3 сентября российский премьер Мишустин, прибыв в Минск, сообщил о прогрессе по вопросу о будущем Союзного государства РФ и Беларуси, которое будет основано на независимой позиции двух стран.

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву, по данным российских СМИ, следует ожидать 14 сентября.

В эти же даты Россия планирует ввести войска в Беларусь для участия в маневрах.

Как сообщалось, прибытие участников учений в Беларусь запланировано с 10 по 15 сентября. "На полигоне "Брестский" 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады пройдет ежегодное многонациональное белорусско-российско-сербское тактическое учение "Славянское братство-2020" под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси.

Также сегодня в интервью российским СМИ президент Белоруси Александр Лукашенко заявил о готовности продолжать интеграционные процессы в рамках Союзного государства.