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Беларусь может ввести плату за выезд из страны

Выезд из Беларуси могут сделать платным Фото из открытых источников

Взыскание предусматривается в случае пересечения границей транспортным средством до 5 тонн

В Беларуси предложили ввести плату за пересечение границы при выезде из страны и подготовили соответствующий законопроект. Об этом сообщил министр финансов РБ Юрий Селиверстов, передает БЕЛТА

В частности, документ предлагает ввести местный сбор за пересечение границы транспортом, вес которых не превышает 5 тонн. Размер сбора должен составлять не более трех базовых величин. 

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Министр финансов Беларуси отметил, что собранные средства могут направляться на мероприятия по дезинфекции и обеспечение необходимыми средствами пунктов пропуска. По словам Селиверстова, такой сбор в Беларуси уже существовал несколько лет назад. 

Напомним, недавно в Беларуси ввели временный запрет на выезд из страны через наземные контрольно-пропускные пункты. В правительстве подчеркнули, что целью этого является не допустить распространения коронавируса COVID-19 в стране. 

Однако, въезжать в Беларусь или выезжать из государства можно авиационным транспортом. 

 
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