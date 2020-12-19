Беларусь может ввести плату за выезд из страны
Взыскание предусматривается в случае пересечения границей транспортным средством до 5 тонн
В Беларуси предложили ввести плату за пересечение границы при выезде из страны и подготовили соответствующий законопроект. Об этом сообщил министр финансов РБ Юрий Селиверстов, передает БЕЛТА.
В частности, документ предлагает ввести местный сбор за пересечение границы транспортом, вес которых не превышает 5 тонн. Размер сбора должен составлять не более трех базовых величин.
Министр финансов Беларуси отметил, что собранные средства могут направляться на мероприятия по дезинфекции и обеспечение необходимыми средствами пунктов пропуска. По словам Селиверстова, такой сбор в Беларуси уже существовал несколько лет назад.
Напомним, недавно в Беларуси ввели временный запрет на выезд из страны через наземные контрольно-пропускные пункты. В правительстве подчеркнули, что целью этого является не допустить распространения коронавируса COVID-19 в стране.
Однако, въезжать в Беларусь или выезжать из государства можно авиационным транспортом.