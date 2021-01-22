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Беларусь лишили права на проведение еще одного Чемпионата мира

Александр Лукашенко

 Фото из открытых источников

Одной из причин решения назвали нестабильность в Беларуси

Исполнительный комитет Международного союза пятиборья (UIPM) проголосовал за перенос Чемпионата мира из пятиборья из Минска. Об этом сообщила пресс-служба Союза.

Отмечается, что во внимание были приняты санкции Международного олимпийского комитета в отношении Беларуси. "Исполнительный комитет UIPM внимательно следил за развитием событий в Беларуси в последние месяцы и оценивал жизнеспособность чемпионата мира по пятиборью 2021, который должен был состояться в Минске. Также UIPM принял во внимание санкции, введенные Международным олимпийским комитетом против Национального олимпийского комитета Беларуси", – сказал президент UIPM Клаус Шорманн.

Также соответствующее решение объяснили нестабильностью в принимающем государстве и учетом нежелания представителей многих стран ехать в Беларусь сейчас. Известно, что чемпионат мира по пятиборью должен состояться 7-13 июня 2021 года, вместо Беларуси его будет принимать другое государство.

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Напомним, недавно Международная федерация хоккея лишила Беларусь права проводить чемпионат мира по хоккею в 2021 году из-за международных санкций и сложной политической обстановки в стране. Чемпионат должен был состояться с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.

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