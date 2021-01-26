Байден заявил Путину о твердой поддержке Украины со стороны США

Разговор между двумя президентами состоялся сегодня, 26 января

"Он (Джо Байден – ред.) звонил президенту Путину сегодня во второй половине дня с намерением обсудить нашу готовность продлить договор СНВ-3 на пять лет, а также подтвердить решительную поддержку суверенитета Украины на фоне продолжающейся российской агрессии", - отметила представитель Белого дома.

Она добавила, что Байден в разговоре с российским лидером поднял вопрос о хакерской атаке со стороны РФ на федеральные учреждения США и бизнес-компании через программное обеспечение SolarWinds.

"Его намерение также состояло в том, чтобы четко заявить, что Соединенные Штаты твердо будут защищать наши национальные интересы в ответ на злонамеренные действия России", - подчеркнула Джен Псаки.

Позже соответствующий пресс-релиз обнародовали на сайте Белого дома.

Напомним, президент США Джо Байден впервые после возглавления Белого дома провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.