Байден заявил о своей победе на выборах президента США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден EPA-EFE

"Демократ" пообещал быть президентом всей страны

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил о его избрании на пост главы государства. Об этом он сообщил в Twitter.

По словам Байдена, он обещает быть президентом всей страны. "Америка, я имею честь, что вы выбрали меня возглавить нашу великую страну. Работа, которая нас ждет, будет тяжелой, но я обещаю вам это: я буду президентом всех американцев - независимо от того, проголосовали вы за меня или нет. Я сохраню веру, которую вы возложили на меня", – говорится в сообщении.

Напомним, в США несколько средств массовой информации на основе данных о подсчете бюллетеней и своих экспертных оценках объявили о победе Джо Байдена на выборах главы страны. По предварительным подсчетам, Байден победил в Пенсильвании, и в целом по стране набрал 273 голоса выборщиков из 270 необходимых.

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Ранее сообщалось, что по результатам президентских выборов в США кандидат от Демократической партии Джо Байден готовится объявить себя новоизбранным главой страны. Тогда предполагалось, что Байден хочет немедленно перейти в режим избранного президента.