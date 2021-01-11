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Байден во второй раз вакцинировался от коронавируса COVID-19

Джо Байден

 Twitter Джо Байдена

На этот раз избранный президент США также делал прививки публично

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сегодня, 11 января, получил вторую прививку от коронавирусной инфекции. Процедура вакцинации транслировалась телеканалом ABC.

Как отмечается, новый глава Штатов завершил свою вакцинацию от COVID-19. Байдена прививали вакциной, которую разработали в компании Pfizer и BioNTech. Процесс вакцинации снова проходил публично, чтобы показать населению безопасность препарата.

 

Отметим, вакцинация Джо Байдена от коронавируса состоялась за неделю до церемонии его инаугурации.

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Напомним, первую из двух доз вакцины от коронавируса Джо Байдену ввели 22 декабря. Тогда он также делал это публично, чтобы показать, что люди должны быть готовы к вакцинации.

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