Байден уже несколько раз обжегся об Украину, поэтому в ближайшее время он будет нас обходить стороной, - политолог

Борис Тизенгаузен. Фото prefiksblog.co.ua

Вопрос Украины не будет насущным для Байдена, поскольку внутри США есть немало нерешенных проблем

Новоизбранный президент США Джо Байден уже несколько раз обжегся об Украину, поэтому, как минимум в ближайшее время, он нас будет обходить десятой дорогой.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

"Сейчас многие эксперты заговорили о том, что Байден был много раз в Украине, прекрасно знает всю обстановку, дружит с некоторыми нашими политиками, поэтому мы сейчас заживем. Но я хочу сказать, что сейчас республиканцы готовят Байдену импичмент, посмотрим, что получится, но дело в том, что столько проблем, сколько Украина принесла Байдену, вряд ли какая другая страна еще принесла. Это я и про пленки говорю, и про дело "Бурисмы" и про его сына. Так вот Байден уже несколько раз обжегся об Украину, поэтому я думаю, что, как минимум в ближайшее время, нас он будет обходить десятой дорогой", – отметил Борис Тизенгаузен.

Более того, по мнению политолога, до Украины Байдену не будет дела, поскольку ему необходимо будет сшивать общество Америки, которое за несколько лет поляризовал Дональд Трамп.

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"То есть Трамп свою "секту" сколотил, это абсолютно в некотором смысле неадекватные люди, которые готовы на многое. Это также проблема Байдена. То, что сейчас США напечатали немало денег, чтобы бизнес поддержать, это экономическая проблема, которую им придется расхлебывать. Поэтому, поскольку у нас нет активной фазы войны, для Байдена мы уже на 125 месте. Так же как для нас война в Сирии", – прокомментировал Борис Тизенгаузен.

Напомним, сегодня Джо Байден принес присягу и теперь официально стал 46-ым президентом Соединенных Штатов Америки.

Следует заметить, что уже бывший президент страны Дональд Трамп мероприятие демонстративно не посетил. Это впервые за 152 года, когда глава Белого дома пропустил инаугурацию своего преемника.

Так, утром 20 января Трамп вылетел из Белого дома во Флориду, где расположено его поместье Мар-а-Ла.

Напомним, ранее экс-президент США Дональд Трамп покинул прощальное письмо своему преемнику Джозефу Байдену.