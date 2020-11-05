Байден увеличил отрыв от Трампа в ключевом штате Невада

Джо Байден Twitter Джо Байдена

Если Байден победит в Неваде, то получит шесть голосов избирателей, которые необходимы для победы

Кандидат от Демократической партии Джозеф Байден увеличил отрыв от президента Дональда Трампа в Неваде. Об этом свидетельствуют данные подсчета CNN и Fox News.

По итогам среды, 4 ноября, между кандидатами было 8 тысяч голосов. Сейчас же, после подсчета 76% голосов, отрыв увеличился в пользу Байдена.

Если Байден победит в Неваде, то получит шесть голосов избирателей и наберет всего 270 голосов, именно столько нужно для победы на выборах. Сейчас по ключевому штату у демократа 49,4% (604 251 голос), а у Трампа - 48,5% (592 813 голосов).

Промежуточные результаты выборов в США Fox News

Кроме Невады, недосчитанные голоса еще в Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии и на Аляске. Во всех этих штатах лидирует Трамп, но голосов выборщиков от них не хватит для победы на выборах в случае поражения в Неваде.

Новости по теме: Трамп собирается подать иски во всех штатах, где побеждает Байден

Напомним, вчера, 4 ноября, штаб Дональда Трампа подал иск в Мичигане с требованием приостановить подсчет голосов. Тогда представителям штаба действующего президента якобы не предоставили доступ к местам подсчета голосов.

А сегодня президент США призвал остановить все подсчеты голосов на выборах нового главы страны.