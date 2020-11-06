Байден собирается объявить себя президентом США, - CNN

Джо Байден REUTERS

Кандидат от Демократической партии выступит с обращением днем или вечером 6 ноября по местному времени

По результатам президентских выборов в США кандидат от Демократической партии Джо Байден готовится объявить себя избранным главой страны. Ожидается, что он выступит с обращением в ближайшие часы, передает CNN со ссылкой на источники.

Согласно сообщению, Байден выступит с обращением днем или вечером 6 ноября (на момент публикации новости в Вашингтоне, столице США, 11:26, - ред.). Его команда намерена действовать быстро и объявить о переходном периоде.

Как отмечают источники, Джо Байден хочет немедленно перейти в режим избранного президента.

Также CNN отмечает, что команда Байдена в течение нескольких месяцев готовила переходный период, однако срочность такого плана объясняется тем, что действующий президент Дональд Трамп ставит под сомнение законность выборов.

Как сообщает Fox News, сейчас Джо Байден имеет 264 голоса, а Трамп - 214. CNN указывает на 253 голоса у Байдена и 213 у Трампа из 270 необходимых для победы.

Новости по теме: Байден побеждает в ключевой для выигрыша выборов президента Пенсильвании

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил о намерении подавать иски против всех штатов, в которых побеждает кандидат от Демократической партии Джо Байден. По его словам, у него якобы есть доказательства фальсификации и мошенничества на выборах.

Впоследствии, кандидат в президенты Дональд Трамп заявил, что Верховный суд должен вмешаться в подсчет голосов на выборах главы страны.

В свою очередь, член Федеральной избирательной комиссии Соединенных Штатов Америки Эллен Вайнтроуб призвала главу Белого дома Дональда Трампа прекратить распространять ложные утверждения относительно подсчета голосов.