Байден рассказал о письме, которое Трамп оставил на его столе

Джо Байден REUTERS

Джо Байден не стал раскрывать содержание письма из уважения к Дональду Трампу

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден рассказал, что бывший глава страны Дональд Трамп оставил ему очень "великодушное письмо" перед тем, как покинуть Белый дом. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, выступая в Овальном кабинете, Байден сказал, что не будет раскрывать содержание письма из уважения к Трампу.

"Президент написал очень великодушное письмо. Поскольку оно личное, я не буду говорить о нем, пока не поговорю с ним (Трампом, – ред.)", – отметил американский президент.

В свою очередь, высокопоставленный помощник Трампа описал письмо как "личную записку", в которой экс-глава США молится за успех и за то, чтобы новая администрация позаботилась о стране.

К слову, в январе 2017 года 44-й президент США Барак Обама, по традиции, оставил аналогичное письмо Дональду Трампу. Трамп был настолько увлечен посланием, что позвонил своему предшественнику, как только прочитал его в день инаугурации. Обама в это время летел в Палм-Спрингс на президентском самолете и не смог принять звонок.

Когда один из помощников Обамы обратился в Белый дом, чтобы ответить на звонок, сотрудники нового президента заявили, что Трамп просто хотел поблагодарить – и хотел, чтоб об этом пересказали Обаме.

Напомним, вчера, 20 января, Джо Байден принес присягу и теперь официально стал 46-м президентом Соединенных Штатов Америки. Перед этим также приняла присягу и приступила к исполнению своих обязанностей вице-президента Камала Харрис, которая стала первой в истории США темнокожей женщиной на этом посту.