Байден прошел тестирование на коронавирус COVID-19, уже известен результат

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден EPA-EFE

Тест также сдавала его жена Джилл

Соперник нынешнего президента США Дональда Трампа представитель Демократической партии Джо Байден прошел тестирование на коронавирус COVID-19, результат оказался отрицательным. Об этом написал в своем Twitter сам Байден.

"Я рад сообщить, что мы с Джилл (жена Байдена, - ред.) получили отрицательный результат на COVID-19. Спасибо всем за ваши сообщения с волнениями. Надеюсь, это послужит напоминанием: носите маску, соблюдайте социальную дистанцию и мойте руки", - отметил политик.

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Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал молиться за зараженного коронавирусом действующего президента США Дональда Трампа и его жену Меланию Трамп.

Напомним, 2 октября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вместе со своей женой Меланией заболели коронавирусом COVID-19. По его словам, положительный тест на COVID-19 они получили ночью.

Позже врач президента Соединенных Штатов Шон Конли рассказал, что 74-летний Дональд Трамп и 50-летняя Мелания "в это время чувствуют себя хорошо" и "планируют оставаться дома в Белом доме до выздоровления".