Байден пригрозил санкциями военным в Мьянме, если они не отдадут власть

Президент США Джо Байден EPA

Он заверил, что виновники будут привлечены к ответственности

Президент США Джо Байден угрожает ввести новые санкции в отношении Мьянмы после того, как военные устроили государственный переворот и арестовали гражданских лидеров правительства страны. Об этом сообщает DW.

"Захват власти в Мьянме военными, задержание Аунг Сан Су Чжи (лидер страны, - ред.) и других чиновников, а также объявления чрезвычайного положения в стране является прямым нападением на стремление страны перейти к демократии и верховенству права", - говорится в заявлении президента США.

По словам американского президента, в условиях демократии сила никогда не должна стремиться к тому, чтобы подавить волю народа или попытаться стереть результаты заслуживающих доверия выборов.

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Кроме этого, он напомнил, что ранее США отменили санкции в отношении Мьянмы, но готовы вновь возобновить их, если демократические преобразования в стране будут прекращены

Как отмечается, Байден призвал "международное сообщество вместе будет оказывать давление на военных Мьянмы, чтобы они немедленно отдали захваченную власть, освободили захваченных активистов и представителей правительства и не допустили насилия против гражданского населения".

Напомним, ранее стало известно, что военные захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны, лауреатку Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.