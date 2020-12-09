Байден представил план борьбы с пандемией на первые 100 дней президентства

Джо Байден REUTERS

По словам Байдена, его администрация проведет 100 млн вакцинаций после того, как он вступит в должность

Новоизбранный президент США Джо Байден представил свой план борьбы с пандемией коронавируса в течение первых 100 дней на должности. По его словам, администрация проведет 100 млн вакцинаций после того, как он вступит в должность, сообщает CNN.

Согласно сообщению, Байден также повторил свое предложение ужесточить требования к ношению масок, что должно стать обязательным в домах, принадлежащих федеральному правительству, и в общественном транспорте.

Он подчеркнул, что не рассчитывает победить пандемию в США за первые 100 дней своего президентства.

"Мы не сразу попали в эту путаницу и не сможем выйти из нее быстро. Это займет определенное время", - констатировал президент.

Байден указал, что необходимы немедленные действия, чтобы привлечь достаточно ресурсов для распространения и производства вакцины.

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Ранее сообщалось, что избранные президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и вице-президент Камала Харрис подтвердили намерение публично сделать прививку от коронавируса COVID-19, как только вакцина будет доступна, чтобы подтвердить ее безопасность.