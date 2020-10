Байден пообещал надеть маски на всю Америку в случае избрания президентом

Также демократ заверил, что обеспечит доступ к бесплатному тестированию на COVID-19

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Джо Байден рассказал, что планирует сделать для борьбы с коронавирусом COVID-19 в случае победы на выборах. Об этом он написал в своем Twitter.

"Как президент я: введу на практике общенациональные требования в отношении масок; обеспечу доступ к регулярному, надежному и бесплатному тестированию; ускорю разработку методов лечения и вакцин. Я не буду тратить время на то, чтобы взять этот вирус под контроль", - заявил Байден.

As president, I will:



- Implement nationwide mask mandates

- Ensure access to regular, reliable, and free testing

- Accelerate the development of treatments and vaccines



I won’t waste any time getting this virus under control.