Байден пообещал надеть маски на всю Америку в случае избрания президентом

Джо Байден Фото из открытых источников

Также демократ заверил, что обеспечит доступ к бесплатному тестированию на COVID-19

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Джо Байден рассказал, что планирует сделать для борьбы с коронавирусом COVID-19 в случае победы на выборах. Об этом он написал в своем Twitter.

"Как президент я: введу на практике общенациональные требования в отношении масок; обеспечу доступ к регулярному, надежному и бесплатному тестированию; ускорю разработку методов лечения и вакцин. Я не буду тратить время на то, чтобы взять этот вирус под контроль", - заявил Байден.

As president, I will:



- Implement nationwide mask mandates

- Ensure access to regular, reliable, and free testing

- Accelerate the development of treatments and vaccines



I won’t waste any time getting this virus under control. — Joe Biden (@JoeBiden) October 7, 2020

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет коронавирусную статистику на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США выявлены 7 519 846 заразившихся. От COVID-19 в стране умерли более 211 тыс. человек.

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Напомним, 2 октября, стало известно, что президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией заболели коронавирусом.

Уже 3 октября больного Дональда Трампа госпитализировали в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида. По словам врача президента, Трамп чувствует себя лучше и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких, но следующие часы критичны.

5 октября американский лидер на некоторое время "сбежал" из больничной комнаты в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида, чтобы встретиться с группой сторонников.

Впоследствии Дональд Трамп записал видеообращение, в котором заявил об улучшении своего здоровья и намерении как можно быстрее вернуться к работе.