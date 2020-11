Байден победил, потому что выборы были сфальсифицированы, - Трамп

Дональд Трамп заявил, что не уступит конкуренту

Действующий президент США Дональд Трамп обвинил конкурента на выборах от Демократической партии Джо Байдена в фальсификации результатов голосования. Об этом Трамп написал в Twitter.

"Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Не было никаких наблюдателей за голосованием и подсчетом голосов. Подсчет осуществлялся частной компанией Radical Left, Dominion, с плохой репутацией и оборудованием", - написал республиканец Дональд Трамп.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg