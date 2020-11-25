Байден озвучил свои шаги на первые 100 дней президентства

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После инаугурации, Байден в первую очередь займется иммиграционной реформой и отменой некоторых указов Дональда Трампа

Избранный президент США Джо Байден заявил, что в течение своих первых 100 дней пребывания на посту главы страны хочет провести иммиграционную реформу, отменить указы Дональда Трампа про окружающую среду и помочь властям штатов в борьбе с COVID-19. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC.

"Я направлю в Сенат Соединенных Штатов законопроект об иммиграции, который позволит получить гражданство более чем 11 миллионам незарегистрированных людей в Америке... Я также намерен покончить с некоторыми, я думаю, очень вредными исполнительными указами, которые значительно повлияли на ухудшение климата и сделали нас менее здоровыми, которые подписал президент Трамп", - отметил Джо Байден.

Он заявил, что позаботится о том, чтобы власти штатов, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, получила "немедленную помощь", хотя и не уточнил, как он это сделает.

Также Байден не планирует после инаугурации инициировать расследование в отношении Дональда Трампа.

"Я не буду делать то, что делает этот президент, и использовать Министерство юстиции как средство, чтобы настаивать на том, что что-то произошло", - резюмировал новый президент США.

Напомним, накануне действующий президент США Дональд Трамп распорядился Управлению общих служб (GSA) и своей команде "делать то, что нужно" по первичным протоколам передачи власти Джо Байдену.