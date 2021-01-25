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Байден отменил указ Трампа об открытии границ США для путешественников из ЕС

Президент США Джо Байден EPA

Документ об открытии границ должен был вступить в силу завтра, 26 января

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа об открытии границ США для путешественников из Европейского Союза и ряда других стран с 26 января. Об этом сообщает DW со ссылкой на представителя Белого дома.

Согласно сообщению, новый руководитель страны возобновил ограничения на въезд в Штаты для иностранцев, побывавших в Бразилии, Ирландии, Великобритании и большей части Европы, которые действовали с марта 2020 года.

Также отмечается, что Джо Байден намерен наложить запрет на въезд для тех, кто недавно посещал Южно-Африканскую Республику.

Как известно, Дональд Трамп 18 января подписал указ об отмене ограничений на въезд жителей стран Шенгенской зоны, Ирландии, Великобритании и Бразилии. Документ должен был вступить в силу 26 января. С этого же дня должно было начать действовать новое требование для въезда в США - обязателен отрицательный тест для всех путешественников.

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Напомним, ранее президент США Джо Байден убрал со своего стола в Овальном кабинете красную кнопку, которую установил его предшественник Дональд Трамп для вызова официанта с диетической колой. 

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